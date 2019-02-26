Ömer Günel'den Tema'ya Anlamlı Hediye

Kaynak: İHA

Tema Vakfı üyesi üniversite öğrencisi gençler, Kuşadası Temsilcileri Nimet Demir ile beraber CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i seçim ofisinde ziyaret etti.Ömer Günel, misafirlerine bir jest yapıp, Hayrettin Karaca'nın 2004 yılı Kuşadası ziyareti sırasında Kese Dağı'ndan çekilmiş fotoğrafını hediye etti. Bu anlamlı hediye karşısında çok heyecanlanan Tema Vakfı Kuşadası Temsilcisi Nimet Demir, bu zarif hediye ve ince düşüncesi için Ömer Günel'e teşekkür etti.Günel'in kırmızı kazak paltodan görünmüyor ama içinde olduğunun garantisini veriyorum sözleri gençleri güldürdü. Kazak alacak parası olmasına rağmen yeni bir kazak almayıp, "Tüketim toplumunun temsilcisi olamam. Ben dünyaya tüketmeye gelmedim." diyen Karaca; oğlunun hediyesi olan kırmızı kazağı yıllardır giyiyor.Üniversiteli gençlerin yurt, ulaşım, sosyal alan, staj yeri, işsizlik ile ilgili sorunlarına yönelik projelerini anlatan Günel; Kuşadası'nın 12 kardeş şehri ile gençlere yönelik projeler geliştirmek istediklerini, göreve gelir gelmez ilgili makamlarla bu konu üzerine detaylı çalışmalar yapılacağının müjdesini verdi.Ayrıca Günel, kent konseyi içinde bir gençlik konseyi oluşturulacağını, gençlerin bu komisyonda yer almalarını ve komisyonun çalışmalarını takip etmelerini istedi. - AYDIN