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Ömer Günel, Kılıçdaroğlu'nu Altın Güvercin Festivali'ne davet etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

29.08.2019 13:52 Ömer Günel, Kılıçdaroğlu'nu Altın Güvercin Festivali'ne davet etti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Günel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu 6 yıl aradan sonra 2-7 Eylül tarihleri arasında yeniden gerçekleşecek olan Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması'na davet etti. Ziyaretten sonra bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezimizde ziyaret ederek, 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek olduğumuz Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışmamıza davet ettim. Başkanımızın ilgiyle karşıladığı Altın Güvercin Beste Yarışmamızda kendisini aramızda görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyacağız. Keyifli, hoş sohbeti ve misafirperverlikleri için Genel Başkanımıza teşekkür ederim " dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Günel, Kuşadası, Politika

Kaynak: İHA

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