Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen üyesi oldu

Kıyı Ege
Belediyeler Birliği'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı İzmir
'de yapıldı.
Birliğin yeni döneminin ilk toplantısında yapılan seçim ile Konak
Belediye Başkanı Abdül Batur
güven tazeleyip yeniden birlik başkanlığına seçilirken Kuşadası
Belediye Başkanı Ömer Günel
ise birlik encümen üyeliğine seçildi.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni döneminin ilk toplantısı olan Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yapılan oylama ile yeni dönemin yönetim kurulu ve komisyon üyeleri belirlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yeniden birlik başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise birliğin encümen üyeliğine seçildi.
Toplantıda seçime katılan tüm meclis üyelere ve üye belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Batur, "YSK'ya gitmeden seçimler bitti" diyerek konuşmasına başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin işini ciddiye alan, aktif birliklerden bir tanesi olduğunu söyleyen Batur, "Biz 40 belediyle yola çıkmıştık, bugün 93 belediyedeyiz. Hedefimiz 100 rakamını yakalamak" diye konuştu. Birliğin tüm belediye başkanlarına yol gösteren bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Batur, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin özlük haklarının mücadelesi noktasında da önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
, Çeşme
Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Milas
Belediye Başkanı Muhammet Tokat
, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Selçuk
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Narlıdere
Belediye Başkanı Ali Engin
ve Küçükkuyu
Belediye Başkanı Cengiz Balkan
birliğin encümen üyeleri olarak belirlendi. - AYDIN