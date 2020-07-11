Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu’na katılanlar Kütahya’ya ulaştı

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında dün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Kütahya'ya ulaştı.

İstanbul'dan yola çıkan profesyonel bisikletçiler, Bursa'nın ardından Kütahya kara yolu boyunca pedal çevirerek kent merkezine geldi.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur kapsamında 25 bisikletçi ile dün İstanbul'dan yola çıktıklarını anımsattı.

Sporcuların gururla pedal çevirdiğini belirten Okur, "Bisiklet turunun Kütahya etabındayız. Bayağı bir yol katettik ve uzun bir parkur oldu. Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'ye kadar sporcularımız pedal çevirmeye devam edecek. Hedefimiz farkındalık yaratmak. Amacımız sporun da Ömer Halisdemir'i ve 15 Temmuz'u unutmadığını göstermek." diye konuştu.

Okur, yol güzergahlarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını da sözlerine ekledi.

Bisikletçi Halil Çakır da şehitler için pedal çevirmekten gurur duyduklarını söyledi.