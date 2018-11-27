Ömer Halisdemir'e Mektuplar" Yarışması

27 Kasım 2018 Salı 15:12



27 Kasım 2018 Salı 15:12

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir anısına Türkiye genelindeki ortaokullarda düzenlenen "Ömer Halisdemir'e Mektuplar" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.Düzce Valiliği, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hamit Şerif Ortaokulu tarafından Türkiye genelindeki tüm ortaokullardaki öğrencilere yönelik düzenlenen "Ömer Halisdemir'e Mektuplar" yarışmasının ödül töreni, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Törende, yarışmanın birincisi Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Elif Ceren Öz, ikincisi Ankara Çankaya Sınav Koleji öğrencisi Atahan Kutlu, üçüncüsü Sakarya Pamukova Şehit Peyami Altun Ortaokulu öğrencisi Şevval Dere ve dördüncüsü Düzce Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisanur Ertuğ, yazdıkları mektupları okudu.Bu sırada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, annesi Hanife Baysan ve salondaki katılımcıların duygulu anlar yaşadığı gözlendi.Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan proje koordinatörü öğretmen Ömer Tokgöz, manevi duyguları istismar ederek, ülkeyi bölmek isteyen FETÖ ihanet şebekesinin 15 Temmuz 2016'da aziz millete kurmuş olduğu tuzağı unutmamak ve unutturmamak mesuliyetiyle ihanet gecesinde vücuduna yediği 30 kurşunla simgeleşen şehit Ömer Halisdemir'e mektup yarışması düzenlemek için yola çıktıklarını söyledi.Yapılan bu çalışmanın kalıcı olması için bir kitap hazırlamanın doğru olacağını düşünerek çocuklardan gelen mektupları bir kitaba sığdırmaya çalıştıklarını anlatan Tokgöz, "Çok şükür bu alanda yapılan en büyük çalışmanın ödül törenini yapmak bizlere nasip oldu. Bu kitabı değerli kılan bir özelliği, bir yazar, bir araştırmacı, akademisyen veya profesyonel kişiler tarafından değil, yurdun dört bir tarafından yaşları 11 ila 14 arasındaki ortaokul öğrencilerinin yüreğinden kalemine süzülen masum, katıksız ve bir o kadar da hasbi duygularının satırlara dökülüşündendir." diye konuştu.Eserin Türk milletinin kahramanlığının bir göstergesi olduğuna değinen Tokgöz, bu eserin asil Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe akşamında uçaklara kafa tuttuğu, çıplak elle tankları durdurduğu, toplara göğsünü siper ettiği gecenin belgesi olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz gecesi ve sonrasında ürettiği darbe fotoğraflarıyla destek verdiği kitabın 81 ilde dağıtımı gerçekleştiriliyor.