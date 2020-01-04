Haberler » Güncel » Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber

Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı

15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Halisdemir'in anıtının başında yapılan saygısızlık sosyal medyada infial yarattı. Dolaşıma sokulan videoda Halisdemir'in anıtının başındaki bir kişi, ciddiyetsiz tavırlarıyla dikkat çekiyor.

04.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:47

Halk arasında Bordo Bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde kahramanca şehit düşen Ömer Halisdemir'e yapılan saygısızlık sosyal medyada infial yarattı. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde Arapça konuşan bir şahıs, Şehit Halisdemir'in anıtının başında bir şeyler söylüyor. Ardından videoyu çeken kişiyle birlikte bir diyalog gerçekleşiyor ve video sona eriyor.

"BİR AN ÖNCE BULUNSUN" ÇAĞRISI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ise infial yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, bu saygısızlığı yapanların bir an önce bulunmasını talep etti. Skandal videoya ise tepkiler çığ gibi büyüdü.

SİNAN OĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Eski Milletvekili Sinan Oğan da yaşananlara Twitter hesabından tepki gösterdi. Oğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "O, 15 Temmuz'da kahramanca can vermeseydi belki de FETÖ'cüler çok daha fazla kan dökecekti. Türk halkı elbette Şehit Ömer Halisdemir'in heykelini dikecekti. Ancak Türk halkı bir gün bir besleme Tosun'un gelip onunla dalga geçebileceğini öngöremedi...!" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ömer Halisdemir, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00   Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı - Haber
13:00   Akçakale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı - Haber
13:00   Ambulans şoförünün ilk yardımı hayat kurtardı - Haber
13:00   Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü - Haber
12:55   Kent protokolü, gaziler ve şehit aileleriyle yemekte buluştu - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 13:03:27