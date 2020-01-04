Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Halk arasında Bordo Bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde kahramanca şehit düşen Ömer Halisdemir'e yapılan saygısızlık sosyal medyada infial yarattı. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde Arapça konuşan bir şahıs, Şehit Halisdemir'in anıtının başında bir şeyler söylüyor. Ardından videoyu çeken kişiyle birlikte bir diyalog gerçekleşiyor ve video sona eriyor.

"BİR AN ÖNCE BULUNSUN" ÇAĞRISI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ise infial yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, bu saygısızlığı yapanların bir an önce bulunmasını talep etti. Skandal videoya ise tepkiler çığ gibi büyüdü.

SİNAN OĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Eski Milletvekili Sinan Oğan da yaşananlara Twitter hesabından tepki gösterdi. Oğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "O, 15 Temmuz'da kahramanca can vermeseydi belki de FETÖ'cüler çok daha fazla kan dökecekti. Türk halkı elbette Şehit Ömer Halisdemir'in heykelini dikecekti. Ancak Türk halkı bir gün bir besleme Tosun'un gelip onunla dalga geçebileceğini öngöremedi...!" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları: