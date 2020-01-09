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Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 4D ultrason cihazı desteği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayırsever iş insanı tarafından alınan 4D ultrason cihazı hizmete sunuldu.

09.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:58Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 4D ultrason cihazı desteği
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayırsever iş insanı tarafından alınan 4D ultrason cihazı hizmete sunuldu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, cihazı alan hayırsever iş insanına teşekkür etti.
Bu tür yardımların hastane için çok anlamlı olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu sayede hastanemizin ihtiyaçları karşılanıyor, gelişiyor daha da donanımlı hale geliyor. Böylece halkımıza daha iyi hizmet sunma şansını elde ediyoruz. Diğer tarafından da bu tür cihazlar sayesinde de çevre illere olan sevklerde azalmış oluyor. Hayırseverlerimizin bağışları sayesinde devletimizin yükü azalıyor. Bu davranışın örnek olmasını diliyorum."
Kurdele kesilmesinin ardından Vali Şimşek, hayırsever iş insanı İbrahim Baloğlu'na plaket verdi.
Açılışa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de katıldı.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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