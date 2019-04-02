Ömer Kalem Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR BAYRAKLI belediye başkan adayı olan Ömer Kalem isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BAYRAKLI ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ömer Kalem isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR BAYRAKLI adayı Ömer Kalem kimdir? BTP İZMİR BAYRAKLI adayı Ömer Kalem yüzde kaç oy aldı?

Ömer Kalem Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR BAYRAKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Kalem BAYRAKLI ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. BAYRAKLI ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Ömer Kalem adlı BTP adayı toplamda 336 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR BAYRAKLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.