Ömer Karadeli: "Ülkemizin bulunduğu dar boğazı aşmak için ekonomik seferberliğin bir ucundan da biz...

Stroton Yapı Kimyasaları ve Yalıtım Ltd. Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, "Umutluyuz, çalışıyoruz kendi adımıza ve ülkemizin bulunduğu dar boğazı aşma anlamında, ekonomik seferberliğin bir ucundan da biz tuttuk" dedi.Stroton Yapı Kimyasaları ve Yalıtım Ltd. Şti personelleri ve yönetimi, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe Stroton Yapı Kimyasaları ve Yalıtım Ltd. Şti yönetimi, personeller ve aileleri katıldı. İHA muhabirine konuşan Stroton Yapı Kimyasaları ve Yalıtım Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, hükümetin firmalara sunduğu teşviklerin ekonomiye can suyu olacağını söyleyerek, Türkiye 'nin döviz girdisine ihtiyacı olduğunu ve ihracatların bu anlamda Türkiye ekonomisine çok büyük katkısı olacağının da altını çizdi.,Dar boğazlı bir dönemden geçildiğini ve Türkiye'de hükümetten muhalefete herkesin bu konulara duyarlı olarak çalışması gerektiğini belirten Karadeli, şunları söyledi:"Şehrimizin ve ekonomimizin ekonomiden payına düşeni aldığı malum. Ekonomik durumlar biliyorsunuz ki çok iyi göstermiyor. Ama bugünden başlayan bazı haberlerle birlikte biliyorsunuz devletin teşvikleriyle birlikte başlayan ve bakanlar tarafından da açıklanan teşviklerin inşallah ekonomiye bir can suyu katıldığı kanaatindeyiz biz. Kendi firmamız açısından umutluyuz. Daha önce de böyle ekonomik daralmalar gördük. Şimdi de belki biraz daha fazla ama bunu da aşacağımızı umuyoruz inşallah. Bizim kendi açımızdan, yurt dışındaki ticaretin yurt içinde azalması durumundan dolayı, yurt dışında ciddi arayışlarımız var. Yurt dışında Kenya Tanzanya ve Özbekistan gibi Afrika ülkeleri hedeflerimiz var. Sadece Afrika değil ama ağırlıkta buralar var. Ön görüşmelerimiz tamamlandı. İşi fiiliyata dökmek, ticari aktivasyonu sağlamak da yine zaman alacak ama bayramdan sonraki programlarımızın arasında bu da var. 2019'un sonuna doğru biz bu ihracat departmanımızı oluşturmak, organizasyonumuzu sağlamayı hedefliyoruz inşallah. Şu an da teorik olarak, kağıt üzerinde tüketmiş durumdayız. Bu konuda bir takım makine yatırımlarımız ve sektörel birkaç daha şehre katkıda bulunacağını umduğumuz yatırımlarımız olacak inşallah. Yine Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde. Oranın da gelişmesini istiyoruz tabii ki bulunduğumuz sanayi olması sebebiyle. Umutluyuz, çalışıyoruz kendi adımıza ve ülkemizin bulunduğu dar boğazı aşma anlamında, ekonomik seferberliğin bir ucundan da biz tuttuk. Diğer sektörlerin de, en azından finans dünyasının, hükümetin ve muhalefet kanadının da, bu seferberliğin farkına varmasını ve işin bir ucundan tutmalarını umuyoruz. Bugün kimin haklı çıktığı değil, kimin çok çalıştığı önem kazandı. Kendi şahsi ve ya şirket kazançlarımızın önüne ülke kazançlarının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz."2019 sonunda ihracat departmanını genişleterek mevcut ülkelere 8 yeni ülke ekleyerek hizmet vermek istediklerini söyleyen Karadeli, "Şirketlerin kendi bireysel karları çok önemli değil. Meşru tabiriyle, batan geminin içindeki hangi kamarada yatarsanız yatın, gemi battıktan sonra bunun hiçbir önemi kalmayacaktır. Biz şirket felsefesi olarak buradan gidiyoruz. Ülkemizin kazancı için, yurt dışından bir döviz girdisi sağlamaya çalışıyoruz. Umarım başarırız. 8 tane ülke var planladığımız ve ön görüşmelerini tamamladık. 2020 yılına büyük oranda ihracatla girmeyi planlıyoruz. ülkemiz de 80 milyon nüfuslu bir ülke ve burayı da görmezden gelmenin lüzumu yok. Her günümüz böyle karanlık olmayacak elbette bunun da bir gündüzü olacak. Biz ülke ihtiyaçlarını, kendi memleketimizin ve insanımızın hizmetini de bir tarafa koymuş değiliz. Elbette ki yurt içindeki ticaretlerimiz bu konuda devam edecek ama ülkenin ihtiyaç duyduğu döviz açısından ve şirket menfaatleri açısından en az yüzde 50 sini şu anda ihracata ayırmış durumdayız" dedi.Kendi sınıfımızda birinciyizStroton Yapı Kimyasaları ve Yalıtım Ltd. Şti. Genel Müdürü Enver Çetin ise, sürekli yeni ürünler geliştirerek bu anlamda kendi sınıflarında birinci olduklarını belirtti. Çetin, "Stroton 2000 yılında kurulmuş bir yalıtım firmasıdır. İlk kuruluşu eps üzerine olup, bugün geldiğimiz konumda eps, eps koruma ürünleri, yalıtım ürünleri, yapı kimyasalları ve yalıtıma dair birçok üründe hem üreten, hem uygulayan, hem de satan bir yapı halindeyiz. Fabrikamızda yaklaşık 100 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. Çalışanların yüzde 80 lik kısmı eps de. Geri kalan kısmı da yapı kimyasaları kısmında faaliyet gösteriyorlar. Kendi sınıfımızda ürün çeşitliliği ve hacim olarak ilk 5 in içerisindeyiz. Hatta biraz daha abartırsak kendi bölgemizde birinciyiz diyebiliriz. Yapı kimyasallarında da yine tam otomasyonlu bir hattımız var. Birçok ürünü hızlı bir şekilde üretip, sevk etme kapasitesine sahibiz. Her sene yeni ürünler geliştirerek portföyümüzü genişletiyoruz. Bölge olarak da, birinci bölge dediğimiz Kayseri ve civarlarını çalışıyoruz ama bunu dışında biz Türkiye'nin hemen her bölgesinde çalışan personellerimizle Türkiye'nin her yerinde hizmet gösteriyoruz. Bir de ihracat bölümümüz var. orada da yakın zamana kadar Azerbaycan Suriye ve şimdi yeni açtığımız pazarda da Kenya, Tanzanya, Etiyopya bölgelerinde faaliyete başladık. Bu alan daha da genişliyor. İnşallah daha fazla bölge de faaliyet göstereceğiz. Şimdi geçen senenin sonundan gelen bir kriz var. O krizi atlattık Allah'a şükür ama halen hem seçimlerin etkisi, hem geçmiş krizin etkisi, hem de ramazandan dolayı ağır gidiyor ama bize gelen veriler ikinci kısmın daha hareketli olacağı yönünde. Biz durmadık ama beklenen çapta olmadı. Biz ne kadar iyi olsak bile paydaşlarımız yani müşterilerimiz gerekli refah içerisinde olmadığı için, biraz yavaş gidiyor. Ama bizim biraz çeşitliliğimizden biraz da dış pazarımızdan dolayı bu kısmı rahat atlattık. Daha da ferahlayacak diye düşünüyoruz. 2019'dan beklentimiz şöyle, biz bir anda bu sıkıntının biteceğini düşünmüyoruz ama bütün hedeflerimizi 2020'ye yönelik yapıyoruz. 2020'nin alt yapısını hazırlıyoruz. O yüzden de tüm ataklarımızı ona göre planladık. Bu seneyi kazasız belasız bitirirsek inşallah 2020 daha güzel olacak onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.