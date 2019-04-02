Ömer Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA GÜDÜL belediye başkan adayı olan Ömer Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA GÜDÜL ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ömer Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA GÜDÜL adayı Ömer Kılıç kimdir? BTP ANKARA GÜDÜL adayı Ömer Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Ömer Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA GÜDÜL belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Kılıç GÜDÜL ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. GÜDÜL ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Ömer Kılıç adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA GÜDÜL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.