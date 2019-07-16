Ömer Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken hediye

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından 6 Mayıs'ta İmamoğlu'na ilk ziyaretini yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, bugün ikinci tebrik ziyaretini gerçekleştirdi.

"REFİKANIZ İÇİN" DİYEREK TAKDİM ETTİ

Ziyarette, Ömer Koç, çini koleksiyonundaki bir eser örnek alınarak dokunan eşarbı "Refikanız için" diyerek İmamoğlu'na takdim etti. İmamoğlu da İSMEK'li kadınların el ürünü cam bir vazoyu Koç'a hediye etti. İkili, başkanlık makamında bir süre sohbet etti. Koç Holding 23 Haziran seçim çalışmaları sırasında İmamoğlu'nun Karadeniz bölgesine yaptığı seyahat için özel jetini tahsis etmişti. Kamuoyunda siyaseten tarafını belirlemek olarak algılanan ve büyük tepki çeken bu tahsisle ilgili günler sonra Koç Holding'den yapılan açıklamada uçağın ücreti mukabilinde İmamoğlu'na kiralandığı, faturanın da kesilerek tahsil edildiği belirtilmişti.