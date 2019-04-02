Ömer Küçük Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Düzce belediye başkan adayı Ömer Küçük oldu. İyi Parti adayı Ömer Küçük, Düzce belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Düzce belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Düzce belediye başkan adayı Ömer Küçük ile ilgili seçim sonuçları ve Düzce belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Düzce belediye başkan adayı Ömer Küçük oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Düzce belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Düzce aday yarışı ve Düzce seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Düzce Seçim Bilgileri

Düzce belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

Düzce belediyesi için açılan sandık sayısının ise 354 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Düzce belediyesi için katılım oranının ise % 85,42 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Düzce toplam seçmen sayısının ise 114.146 olduğu belirlendi.

Düzce belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.505 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Ömer Küçük Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Düzce belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Küçük, Düzce yarışında % 27,97 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ömer Küçük toplamda 26.280 adet oy sayısına ulaştı.

Ömer Küçük Kimdir?

Ömer Küçük, 1960 yılında Düzce'de doğdu. Ege Universitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Küçük, ticaretle uğraşıyor. Ömer Küçük, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İyi Parti Düzce belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.