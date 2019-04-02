Ömer Nezir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI belediye başkan adayı Ömer Nezir oldu. BTP adayı Ömer Nezir, ÇANKIRI belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ÇANKIRI belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP ÇANKIRI belediye başkan adayı Ömer Nezir ile ilgili seçim sonuçları ve ÇANKIRI belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP ÇANKIRI belediye başkan adayı Ömer Nezir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ÇANKIRI belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ÇANKIRI aday yarışı ve ÇANKIRI seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ÇANKIRI Seçim Bilgileri

ÇANKIRI belediyesi için toplam sandık sayısının 160 olduğu belirlendi.

ÇANKIRI belediyesi için açılan sandık sayısının ise 160 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ÇANKIRI belediyesi için katılım oranının ise % 83,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ÇANKIRI toplam seçmen sayısının ise 51.963 olduğu belirlendi.

ÇANKIRI belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 43.286 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP ÇANKIRI Belediye Başkan Adayı Ömer Nezir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Nezir, ÇANKIRI yarışında % 0,08 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Ömer Nezir toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

BTP ÇANKIRI belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.