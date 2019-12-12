Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünden böyle seslendi: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, kayyum atamalarına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"İSTANBUL VE ANKARA'YA KAYYUM ATAYAMAYACAKLAR"

"İlk başta YSK eliyle saldırdılar. Sonra büyük bir marifetmiş gibi 28 belediyemizi gasbettiler" diyen Öcalan, "Yıllardır bu halk dimdik ayakları üzerinde durmuştur. Biz biliyoruz; bu belediyelere yapılan saldırı Kürt belediyeleri olduğu içindir. İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar. Orada Kürt halkı dengeleri değiştirdi ama büyük metropoller olduğu için güç getiremeyecekler. Çünkü orada Türk halkının da iradesi var. Biz bunları halkımıza anlatacağız" dedi.

"SAYIN ÖCALAN KONUŞMANIZI TOPARLAYIN"

Ömer Öcalan'ın konuşma süresinin bitmesiyle Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, "Sayın Öcalan konuşmanızı toparlayın" diyerek HDP'li vekili uyardı.