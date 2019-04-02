Ömer Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ BÜNYAN belediye başkan adayı olan Ömer Özcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ BÜNYAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ömer Özcan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAYSERİ BÜNYAN adayı Ömer Özcan kimdir? Bağımsız KAYSERİ BÜNYAN adayı Ömer Özcan yüzde kaç oy aldı?

Ömer Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ BÜNYAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Özcan BÜNYAN ilçesinde % 10,31 oranında oy almıştır. BÜNYAN ilçesinde % 10,31 oranında oy olan Ömer Özcan adlı Bağımsız adayı toplamda 1.850 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ BÜNYAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.