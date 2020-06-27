Ömer Özkan bebek umutları yeşertti

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan eşinin bebeklerini dünyaya getirmesinin mutluluğunu yaşayan Mustafa Sert, bebeklerinin anne ve baba olmak isteyenlere umut ışığı olacağına inanıyor.

27.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:51
Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan eşinin bebeklerini dünyaya getirmesinin mutluluğunu yaşayan Mustafa Sert, bebeklerinin anne ve baba olmak isteyenlere umut ışığı olacağına inanıyor.
Mersin'in Anamur ilçesinde oto bakım işiyle uğraşan 37 yaşındaki Mustafa Sert, yoğun bakım ünitesindeki bebeğini görmek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi.
Büyük mutluluk yaşayan Sert, AA muhabirine, bebeklerinin de eşinin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Oğlunun anne sütüyle beslendiğini, her geçen gün biraz daha kilo aldığını anlatan Sert, mutluluklarını tarif edemediğini belirtti.
Eşi Derya ile yaklaşık 12 yıllık evli olduklarını, o günden bu yana bebek özlemi çektiklerini vurgulayan Sert, bugüne kadar hep Türk doktorlarına güvendiklerini dile getirdi.
Kendilerini hiç tereddüt etmeden doktorlara emanet ettiğini aktaran Sert, kadavradan rahim nakli sonrası eşinin gebe kaldığını ancak adını "Ömer Özkan" koydukları bebekleri dünyaya gelene kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını ifade etti.
"Bizim durumumuzda olanlara umut ışığı olduk"
Sert, bu süreçte umutlarını hep koruduklarını belirterek şöyle konuştu:
"Bu zorlu süreçte birbirimizin kalbini hiç kırmadık. İyi günde de kötü günde de eşimin hep yanında oldum. Birbirimizin elini hiç bırakmadık, sonunda bu beraberliğimizin meyvesini aldık. Eşim sabırla oğlumuzu kucağına alacağı günü beklerken ben de ona sevgimle destek olmaya çalıştım. Bebeğimiz sadece bizi değil, herkesi mutlu etti. Rahim nakli bekleyen birçok kişi var. Bizden gelecek haberi bekliyorlardı. Bizim durumumuzda olanlara umut ışığı olduk."
Kendileriyle aynı durumda olanların kendilerine ulaştığını, süreci dikkatli şekilde takip ettiğini vurgulayan Sert, kendilerine destek olan herkese minnettar olduklarını dile getirdi.
Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Ömer Özkan bebek umutları yeşertti

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Sert, Ömer Özkan, Antalya, Anne, Güncel, Haber

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