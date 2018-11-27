27 Kasım 2018, 14:53
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Ömer Sağıroğlu: İnanç Galibiyeti Getirdi

Ömer Sağıroğlu: İnanç Galibiyeti Getirdi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında inancın, mücadele hırsının galibiyeti getirdiğini söyledi.

Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un iyi bir  kadrosunun bulunduğunu belirterek, "Biz, ligde şu ana kadar puan kaybettiğimiz  maçlarda da iyi futbol oynayarak kaybettik. Oynadığımız futbol bize Fenerbahçe  maçı öncesi de umut vermişti. Hak ederek, normal bir galibiyet aldık." dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından çok ciddi ihtiyaç  duydukları bir galibiyet aldıklarını ifade eden Sağıroğlu, "Maça çok ciddi  hazırlandık. Biz zaten iyi oynayan bir takımdık. Kulüp içinde de önemli  dokunuşlar yaptık. Abdülkadir, Yusuf gibi oyuncularımızın yeteneği daha ön plana  çıktı. Tüm oyuncularımızın kazanma isteği, mücadele hırsı üst düzeydi. 8 yıldır  kazanamamak takım içinde bir baskı oluşturmadı. Her maçın kendi içinde farklılığı  var demiştik. Taraftar, teknik kadro, yönetim, oyuncular hep birlikte inanç  vardı. Bu inanç galibiyeti getirdi. " diye konuştu.
"Trabzon, futbolcu tarlası, bunu iyi işlemek gerek"
Trabzon'un altyapısının önemli olduğunu dile getiren Sağıroğlu, şöyle  devam etti:
"Trabzon, bir futbolcu tarlası. Bu tarlayı güzel işlememiz gerekiyor.  Yusuf ve Abdülkadir zaten genç yaşta kendilerini ispat ettiler. Uğurcan ve  Hüseyin de kendilerine gelen şansı iyi kullandı. Altyapıdan daha çok gelecek  Yusuflar, Abdülkadirler var. Burada camiamız, taraftarlarımız, sabır göstersin.  Sabrın, desteğin sonunda kaliteli oyuncular gelecektir. Bizim geleceğimiz, bu  genç oyuncularda. Biz yönetim olarak pilot takımımızla, altyapımızla bu uğraşı  vereceğiz. Taraftarımız da sabır gösterecek, teknik heyet de onlarda ısrarcı  olacak. Bunun sonunda Trabzon eski başarılı günlerindeki gibi 11'deki Trabzonlu  oyuncuların sayısını arttırarak kendi ürettiği oyunculardan da büyük katkı  sağlayacak."
"Bu takımın ligde yenemeyeceği ekip yok"
Sağıroğlu, 2010-2011 sezonun ardından 8 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe  ve Galatasaray'ı aynı sezon içerisinde yenme başarısı göstermelerini de  değerlendirdi.
Bordo-mavili kulübün genel sekreteri, "Galatasaray karşısında 4-0  kazandık, Fenerbahçe karşısında da üstün bir oyunla galip geldik. Bu takımın  ligde yenemeyeceği ekip yok. İnşallah, Beşiktaş'ı da mağlup ederek ilk yarıdaki  büyük maçları galibiyetle tamamlarız." ifadelerini kullandı.
Artık önlerinde oynayacakları Kayserispor maçını düşünmeye  başladıklarını kaydeden Sağıroğlu, "Amacımız Fenerbahçe maçında yakaladığımız  çıkışımızı sürdürmek. Her maç 3 puan. Kayserispor karşısında da yakaladığımız bu  ivmenin sürmesini istiyoruz." diye konuştu.
Sağıroğlu, olağan genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesinin de  perşembe günü divana sunulacağını sözlerine ekledi.

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