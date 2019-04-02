Ömer Selim Alan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı Ömer Selim Alan oldu. AK Parti adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Zonguldak belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı Ömer Selim Alan ile ilgili seçim sonuçları ve Zonguldak belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı Ömer Selim Alan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Zonguldak belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Zonguldak aday yarışı ve Zonguldak seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Zonguldak Seçim Bilgileri

Zonguldak belediyesi için toplam sandık sayısının 242 olduğu belirlendi.

Zonguldak belediyesi için açılan sandık sayısının ise 242 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Zonguldak belediyesi için katılım oranının ise % 80,87 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Zonguldak toplam seçmen sayısının ise 75.052 olduğu belirlendi.

Zonguldak belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.697 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Selim Alan, Zonguldak yarışında % 42,50 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ömer Selim Alan toplamda 25.085 adet oy sayısına ulaştı.

Ömer Selim Alan Kimdir?

Ömer Selim Alan, 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Ardından Kocaeli Universitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Alan, 2005 yılından bu yana Zonguldak Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.

Evli ve iki çocuğu olan Alan, 2014 ve 2018 yılları arasında Zonguldakspor Kulübü doktoru ve 2012-2018 yılları arasında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı İl Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

AK Parti Zonguldak belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.