Ömer Şener Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız YOZGAT SORGUN belediye başkan adayı olan Ömer Şener isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT SORGUN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ömer Şener isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız YOZGAT SORGUN adayı Ömer Şener kimdir? Bağımsız YOZGAT SORGUN adayı Ömer Şener yüzde kaç oy aldı?

Ömer Şener Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız YOZGAT SORGUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Şener SORGUN ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. SORGUN ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Ömer Şener adlı Bağımsız adayı toplamda 35 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT SORGUN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.