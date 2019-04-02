Ömer Serkan İğci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUĞLA DATÇA belediye başkan adayı olan Ömer Serkan İğci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA DATÇA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ömer Serkan İğci isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUĞLA DATÇA adayı Ömer Serkan İğci kimdir? Bağımsız MUĞLA DATÇA adayı Ömer Serkan İğci yüzde kaç oy aldı?

Ömer Serkan İğci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUĞLA DATÇA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Serkan İğci DATÇA ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. DATÇA ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Ömer Serkan İğci adlı Bağımsız adayı toplamda 57 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA DATÇA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.