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Ömer Seyfettin'e Osmangazi Vefası

Milli edebiyatın öncülerinden olan Ömer Seyfettin'i anmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Dündar, "Ömer Seyfettin, kısa bir hayat sürdürdü.

09.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:01
Ömer Seyfettin'e Osmangazi Vefası

Bu kısa yaşamına rağmen Kaşağı'dan Kurumuş Ağaçlar'a, Pembe İncili Kaftan'dan Diyet'e pek çok önemli eseri bizlere kazandırdı. Eserleriyle hepimizin hayatına dokundu. Ayrıca Seyfettin, ülkemizin en zor yıllarında milli ve manevi değerlerimizi öne çıkararak bütün topluma moral olmuş büyük bir edebiyatçı. Her zaman kıymetini bilmeliyiz. Sempozyuma katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencilerimiz açısından verimli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkanlığını Doç. Dr. Sadettin Eğri'nin yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Bilge Ercilasun 'Bir Roman Denemesi ve İki Hikaye', Prof. Dr. Abide Doğan 'Ömer Seyfettin'in Edebi Musahabeleri', Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ise 'Mahçupluk İmtihanı Adlı Oyunda Geleneksel Türk Tiyatrosunun Etkileri' konulu sunum yaptı. İkinci oturumda da Prof. Dr. Hülya Taş başkanlık yaparken Prof. Dr. Şaban Sağlık 'Ömer Seyfettin'in Anti Kahramanı: EFRUZ BEY', Prof. Dr. Ali Duymaz 'Köken Miti Arayışı Ekseninde Altın Destan ve Ömer Seyfettin', Prof. Dr. Nesrin Karaca 'Ömer Seyfettin'in Edebi Dönemlere ve Kişiliklere Eleştirel Bakışı'nı edebiyatseverlere aktardı.

Mustafa Başpınar başkanlığında gerçekleşen günün son oturumunda ise Prof. Dr. Ayşe Demir 'Ömer Seyfettin'in Hikayelerinde İroninin Rolü', Doç. Dr. Ümmühan Bilgin Topçu 'Kadın Dergilerinde Ömer Seyfettin', Prof. Dr. Salim Çonoğlu 'Ömer Seyfettin'de İktisadi İktidar Düşüncesi' ve Doç. Dr. Yakup Öztürk 'Edebiyat-ı Cedide Karşısında Ömer Seyfettin' konularını ele aldı. Daha sonra konuşmacılar tarafından hazırlanan bildiri kitabı, katılımcılara hediye edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Ömer Seyfettin, Güncel
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