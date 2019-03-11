Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen
Belediyesince organize edilen "Ömer Seyfettin
Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.
Prof. Dr. Osman Mert
, Doç Dr. M. Abdullah Arslan
, Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek
'in yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Mustafa Melih Seymen "Fener" adlı eseriyle katıldığı yarışmada Ömer Seyfettin Hikaye Ödülünü kazandı.
Gönen Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende Seymen'e ödülünü, Gönen Belediye Başkan Vekili Necmi Koç
verdi.
Yarışmada, lise kategorisinde "Müphem" isimli hikayesiyle Ilgın
Yetik, ortaokul kategorisinde "Annemin Patenleri" isimli hikayesiyle Hatice
Nil Tekin, "Bülbülün Şarkısı" isimli hikayesiyle Tuana Karaca ise mansiyon ödülüne layık görüldü.
Yarışmacılara ödülleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç
tarafından takdim edildi.
Gönen, Ömer Seyfettin, Güncel
Kaynak: AA