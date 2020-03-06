Ömer Seyfettin kimdir? Ömer Seyfettin'in eserleri neler? Ömer Seyfettin e zaman öldü? Meşhur edebiyatçımız Ömer Seyfettin'in hayatı ve biyografisi!

Genç Kalemler ekibinin en önemli üyesi, Türkçülük fikrinin ve Öz Türkçeçiliğin yılmaz saunucusu Ömer Seyfettin hakkında merak edilenler haberimizde. Ömer Seyfettin'in eserleri neler, Genç Kalemler ve Türk Yurdu dergisinde yayımladığı yazılar ile yeni biğr dönemi başlatan isimdir Ömer Seyfettin. Ünlü edebiyatçımızı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

ÖMER SEYFETTİN KİMDİR?

Ömer Seyfettin doğum tarihi: 11 Mart 1884

Ömer Seyfettin kaç yaşında vefat etti: 35

Ömer Seyfettin doğum yeri: Gönen – Balıkesir

Ömer Seyfettin ölüm tarihi: 6 Mart 1920

Ömer Seyfettin'in mesleği: Şair, öğretmen, yazar, türkolog ve asker

Ömer Seyfettin

ÖMER SEYFETTİN'İN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Balıkesir Gönen'de 11 Mart 1884 tarihinde doğan Ömer Seyfettin, Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ve Fatma Hanım'ın dört çocuğundan birisidir. Öğrenimine Gönen'de mahalle mektebinde başlayan Ömer Seyfettin, babasının mesleği dolayısı ile tayini ile Gönen'den ayrılan aile, İnebolu ve Ayancık'tan sonra İstanbul 'a gelmiştir. Ömer Seyfettin, ilk önce Mekteb-i Osmaniye'ye, 1893 ders yılı başında ise Askeri Baytar Rüştiyesi'nin subay çocukları için açılmış özel sınıfına kaydedilmiştir. Bu okulu tamamlayarak 1896 tarihinde Kuleli Askeri İdadisi'ne ve daha sonra da Edirne İdadisi'ne naklonularak eğitimini sürdürdü. İlk edebi çalışmaları olan şiirlerini Edirne'de bulunduğu yıllarda kaleme aldı.

Ömer Seyfettin mezuniyetinin ardından 1906'da İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. İzmir'e giden Ömer Seyfettin, İzmir'deki fikrî ve edebî faaliyetler ve bunlar içerisinde yer alan gençlerle tanışma fırsatı bulmuştur. Ömer Seyfettin Ocak 1909'da Selanik Üçüncü Ordu'da görevlendirildi ve Sekanik'e bağlı köylerde çalıştı. Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını anlattığı Bomba, Beyaz Lâle, Tuhaf Bir Zulüm adlı hikâyelerini bu görevleri sırasında edindiği izlenimler sonucu yazmıştır.

Yazıları ve hikâyelerini İstanbul'da ve Selanik'te çıkan çeşitli dergilerde takma isimlerle yayımlamıştır. Ali Canip'e yazdığı meşhur mektubu da bu sırada yayımlanmıştır. Ömer Seyfettin'in dil konusunda görüşlerini özetleyen mektup, Yeni Lisan hareketinin başlamasına vesile oldu.

1910 yılında ünlü sosyolog Ziya Gökalp'in de tavsiyesi ile tazminatını ödeyip askerlik görevinden ayrıldı. Hayatını yazar ve öğretmen olarak sürdürmek için Selanik'e yerleşti. Yeni Lisan isimli ilk başyazısını Genç Kalemler dergisinde imzasız olarak yayınlandı. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden orduya dönmek zorunda kalan Ömer Seyfettin Yanya Kuşatması'nda esir düştü. 10 ay süren esareti süresince gerek okuyarak, gerekse yazarak, yazarlık hayatı için önemli olacak tecrübeler kazandı.

Esareti biten Ömer Seyfettin 1913'te İstanbul'a döndü ve Enver Paşa'nın organize ettiği Bab-ı Ali baskınına katıldı. İstanbul'da edebi ve fikri faaliyetlerine devam eden Ömer Seyfettin, İstanbul ve Türk Sözü Dergisi'nde yazılar yazdı.

1914 yılında Kabataş Sultanisi' nde öğretmenlik görevine başlayan ünlü yazar bu görevini ölümüne kadar sürdürdü.

Hastalığının artması üzerine 4 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. 6 Mart 1920'de hayatını kaybetti.

ÖMER SEYFETTİN'İN ESERLERİ

Romanları:

Ashab-ı Kehfimiz

Efruz Bey

Yalnız Efe

Öyküleri:

Acaba Ne İdi?

Acıklı Bir Hikâye

Akşam Sefası

Aleko

And

Apandisit

Aşk Dalgası

Aşk ve Ayak Parmakları

At

Ay Sonunda

Ayın Takdiri

Bahar ve Kelebekler

Baharın Tesiri

Balkon

Başını Vermeyen Şehit

Bekarlık Sultanlıktır

Beyaz Lale

Beynamaz

Binecek Şey

Bir Çocuk Aleko

Bir Hatıra

Bir Hayır

Bir Kayışın Tesiri

Bir Temiz Havlu Uğruna

Bir Vasiyetname

Birdenbire

Bit

Bomba

Büyücü

Çakmak

Çanakkale'den Sonra

Cesaret

Çirkinliğin Esrarı

Dama Taşları

Devletin Menfaait Uğruna

Diyet

Dünyanın Düzeni

Düşünme Zamanı

Efruz Bey

Eleğimsağma

Elma

Falaka

Ferman

Fon Sadriştayn'ın Karısı

Fon Sadriştayn'ın Oğlu

Forsa

Gizli Mâbed

Gürültü

Hafiften Bir Seda

Havyar

Horoz

Hürriyet Bayrakları

İffet

İki Mebus

İlk Cinayet

İlk Düşen Ak

İlk Namaz

İnsanlık ve Köpek

İrtica Haberi

Kaç Yerinde

Kaşağı

Kerâmet

Kıskançlık

Kızıl Elma Neresi?

Koleksiyon

Korkunç Bir Ceza

Külah

Kumrular

Kurbağa Duası

Kurumuş Ağaçlar

Kütük

Lokanta Esrarı

Makul Bir Dönüş

Mehdi

Mehmaemken

Memlekete Mektup

Mermer Tezgâh

Miras

Muayene

Muhteri

Müjde

Nadan

Nakarat

Namus

Nasıl Kurtarmış?

Nezle

Niçin Zengin Olmamış?

Nişanlılar

Nokta

Okul Çocuğu

Öpücüğün İlkel Bİçimi

Pamuk İpliği

Pembe İncili Kaftan

Perili Köşk

Pireler

Primo Türk Çocuğu

Rüşvet

Rütbe

Ruzname

Şefkate İman

Sivrisinek

Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür

Tavuklar

Teke Tek

Terakki

Teselli

Topuz

Tos

Tuğra

Tuhaf Bir Zulüm

Türbe

Türkçe Reçete

Üç Nasihat

Uçurumun Kenarında

Uzun Ömer

Velinimet

Vire

Yalnız Efe

Yemin

Yeni Bir Hediye

Yiğit Çocuk

Yuf Borusu Seni Bekliyor

Yüksek Ökçeler

Yüzakı

Zeytin Ekmek