Ömer Seyfettin kimdir? Ömer Seyfettin'in eserleri neler? Ömer Seyfettin e zaman öldü? Meşhur edebiyatçımız Ömer Seyfettin'in hayatı ve biyografisi!

Genç Kalemler ekibinin en önemli üyesi, Türkçülük fikrinin ve Öz Türkçeçiliğin yılmaz saunucusu Ömer Seyfettin hakkında merak edilenler haberimizde. Ömer Seyfettin'in eserleri neler, Genç Kalemler ve Türk Yurdu dergisinde yayımladığı yazılar ile yeni biğr dönemi başlatan isimdir Ömer Seyfettin. Ünlü edebiyatçımızı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.
ÖMER SEYFETTİN KİMDİR?
Ömer Seyfettin doğum tarihi: 11 Mart 1884
Ömer Seyfettin kaç yaşında vefat etti: 35
Ömer Seyfettin doğum yeri: Gönen – Balıkesir
Ömer Seyfettin ölüm tarihi: 6 Mart 1920
Ömer Seyfettin'in mesleği: Şair, öğretmen, yazar, türkolog ve asker
ÖMER SEYFETTİN'İN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
Balıkesir Gönen'de 11 Mart 1884 tarihinde doğan Ömer Seyfettin, Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ve Fatma Hanım'ın dört çocuğundan birisidir. Öğrenimine Gönen'de mahalle mektebinde başlayan Ömer Seyfettin, babasının mesleği dolayısı ile tayini ile Gönen'den ayrılan aile, İnebolu ve Ayancık'tan sonra İstanbul 'a gelmiştir. Ömer Seyfettin, ilk önce Mekteb-i Osmaniye'ye, 1893 ders yılı başında ise Askeri Baytar Rüştiyesi'nin subay çocukları için açılmış özel sınıfına kaydedilmiştir. Bu okulu tamamlayarak 1896 tarihinde Kuleli Askeri İdadisi'ne ve daha sonra da Edirne İdadisi'ne naklonularak eğitimini sürdürdü. İlk edebi çalışmaları olan şiirlerini Edirne'de bulunduğu yıllarda kaleme aldı.
Ömer Seyfettin mezuniyetinin ardından 1906'da İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. İzmir'e giden Ömer Seyfettin, İzmir'deki fikrî ve edebî faaliyetler ve bunlar içerisinde yer alan gençlerle tanışma fırsatı bulmuştur. Ömer Seyfettin Ocak 1909'da Selanik Üçüncü Ordu'da görevlendirildi ve Sekanik'e bağlı köylerde çalıştı. Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını anlattığı Bomba, Beyaz Lâle, Tuhaf Bir Zulüm adlı hikâyelerini bu görevleri sırasında edindiği izlenimler sonucu yazmıştır.
Yazıları ve hikâyelerini İstanbul'da ve Selanik'te çıkan çeşitli dergilerde takma isimlerle yayımlamıştır. Ali Canip'e yazdığı meşhur mektubu da bu sırada yayımlanmıştır. Ömer Seyfettin'in dil konusunda görüşlerini özetleyen mektup, Yeni Lisan hareketinin başlamasına vesile oldu.
1910 yılında ünlü sosyolog Ziya Gökalp'in de tavsiyesi ile tazminatını ödeyip askerlik görevinden ayrıldı. Hayatını yazar ve öğretmen olarak sürdürmek için Selanik'e yerleşti. Yeni Lisan isimli ilk başyazısını Genç Kalemler dergisinde imzasız olarak yayınlandı. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden orduya dönmek zorunda kalan Ömer Seyfettin Yanya Kuşatması'nda esir düştü. 10 ay süren esareti süresince gerek okuyarak, gerekse yazarak, yazarlık hayatı için önemli olacak tecrübeler kazandı.
Esareti biten Ömer Seyfettin 1913'te İstanbul'a döndü ve Enver Paşa'nın organize ettiği Bab-ı Ali baskınına katıldı. İstanbul'da edebi ve fikri faaliyetlerine devam eden Ömer Seyfettin, İstanbul ve Türk Sözü Dergisi'nde yazılar yazdı.
1914 yılında Kabataş Sultanisi' nde öğretmenlik görevine başlayan ünlü yazar bu görevini ölümüne kadar sürdürdü.
Hastalığının artması üzerine 4 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. 6 Mart 1920'de hayatını kaybetti.
ÖMER SEYFETTİN'İN ESERLERİ
Romanları:
Ashab-ı Kehfimiz
Efruz Bey
Yalnız Efe
Öyküleri:
Acaba Ne İdi?
Acıklı Bir Hikâye
Akşam Sefası
Aleko
And
Apandisit
Aşk Dalgası
Aşk ve Ayak Parmakları
At
Ay Sonunda
Ayın Takdiri
Bahar ve Kelebekler
Baharın Tesiri
Balkon
Başını Vermeyen Şehit
Bekarlık Sultanlıktır
Beyaz Lale
Beynamaz
Binecek Şey
Bir Çocuk Aleko
Bir Hatıra
Bir Hayır
Bir Kayışın Tesiri
Bir Temiz Havlu Uğruna
Bir Vasiyetname
Birdenbire
Bit
Bomba
Büyücü
Çakmak
Çanakkale'den Sonra
Cesaret
Çirkinliğin Esrarı
Dama Taşları
Devletin Menfaait Uğruna
Diyet
Dünyanın Düzeni
Düşünme Zamanı
Efruz Bey
Eleğimsağma
Elma
Falaka
Ferman
Fon Sadriştayn'ın Karısı
Fon Sadriştayn'ın Oğlu
Forsa
Gizli Mâbed
Gürültü
Hafiften Bir Seda
Havyar
Horoz
Hürriyet Bayrakları
İffet
İki Mebus
İlk Cinayet
İlk Düşen Ak
İlk Namaz
İnsanlık ve Köpek
İrtica Haberi
Kaç Yerinde
Kaşağı
Kerâmet
Kıskançlık
Kızıl Elma Neresi?
Koleksiyon
Korkunç Bir Ceza
Külah
Kumrular
Kurbağa Duası
Kurumuş Ağaçlar
Kütük
Lokanta Esrarı
Makul Bir Dönüş
Mehdi
Mehmaemken
Memlekete Mektup
Mermer Tezgâh
Miras
Muayene
Muhteri
Müjde
Nadan
Nakarat
Namus
Nasıl Kurtarmış?
Nezle
Niçin Zengin Olmamış?
Nişanlılar
Nokta
Okul Çocuğu
Öpücüğün İlkel Bİçimi
Pamuk İpliği
Pembe İncili Kaftan
Perili Köşk
Pireler
Primo Türk Çocuğu
Rüşvet
Rütbe
Ruzname
Şefkate İman
Sivrisinek
Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür
Tavuklar
Teke Tek
Terakki
Teselli
Topuz
Tos
Tuğra
Tuhaf Bir Zulüm
Türbe
Türkçe Reçete
Üç Nasihat
Uçurumun Kenarında
Uzun Ömer
Velinimet
Vire
Yalnız Efe
Yemin
Yeni Bir Hediye
Yiğit Çocuk
Yuf Borusu Seni Bekliyor
Yüksek Ökçeler
Yüzakı
Zeytin Ekmek