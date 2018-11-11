Ömer Şişmanoğlu Antrenmanlara Başladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor
'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu
, tedavisinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı futbolcu, tedavisinin tamamlanmasının ardından Malatya'ya dönerek, bireysel antrenman yaptı.
Yardımcı antrenör Murat Yüksel
nezaretinde çalışan Şişmanoğlu, yeniden sahaya çıktığı için mutlu olduğunu belirtti.
Tedavisinin yaklaşık 2-2,5 ay sürdüğünü anlatan Şişmanoğlu, şunları kaydetti:
"Benim için zor bir süreçti. Takımın iyi gidişatını görmek tabii ki beni mutlu ediyor. Sezonun ilk maçında Göztepe'ye gol atmıştım. Gol pozisyonunda ayağımı kırmışım, 4 hafta öyle oynadım sonra İstanbul
'da bir kontrolde kırık olduğu belirlendi. Ondan sonra ameliyat oldum, Almanya
'ya gittim, ailemle zaman geçirdim. Zor bir süreçti. Sonra İstanbul'da tedavimi sürdürdüm ve geri döndüm. Mutluyum, bugün ilk günüm. Sahada olmak futbolcu için en iyisi. Takımı sürekli takip ettim, arkadaşlarımla görüştüm. Ben Malatyaspor'un futbolcusuyum, her zaman kalbim buradaydı. Üçte 3 yaptık, büyük takımları yendik ne kadar güçlü olduğumuzu şimdi Türkiye
de biliyor. Ben de dönüm inşallah daha da güçlü olacağız."
Yeni Malatyaspor,Malatyaspor,Ömer Şişmanoğlu
11 Kasım 2018 Pazar 17:30