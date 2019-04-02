Ömer Solak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Ömer Solak oldu. Bağımsız adayı Ömer Solak, KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Ömer Solak ile ilgili seçim sonuçları ve KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Ömer Solak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KAHRAMANMARAŞ aday yarışı ve KAHRAMANMARAŞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KAHRAMANMARAŞ Seçim Bilgileri

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.596 olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.596 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.248 olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 656.517 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Solak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Solak, KAHRAMANMARAŞ yarışında % 0,28 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Ömer Solak toplamda 1.744 adet oy sayısına ulaştı.

Ömer Solak Kimdir?

Ömer Solak, Kahramanmaraş, Sakarya mahallesinin 1. sokağında doğup büyüdü. İlkokul ve ortaokul eğitimimi Turan İlköğretim Okulu'nda tamamladı.

Şu anda üniversitede açık öğrenim derslerine katılmaktadır.

Alçı- boya işinde 10 yıl süresince çalıştı, ondan sonra askere gitti.

2015 yılında acemi birliği Ankara Etimesgut/ Tankcı olarak; Usta Birliği Kuzey Kıbrıs- Pırhan'da yaptı.

Askerden gelince iki yıl muhasebeci olarak Sandal inşaatta çalıştı ve işinde yükselerek mutemetlik yaptı.

2016 yılında evlenen Solak'ın 1 yaşında bir çocuğu var.

Ömer Solak, 31 Mart 2019 seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Bağımsız Başkan adayıdır.

Bağımsız KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.