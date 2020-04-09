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Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Tayyip Arslan (9), kitap almak için harçlıklarından biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:30
Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Tayyip Arslan (9), kitap almak için harçlıklarından biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun ilgi devam ediyor. Manavgat'ta yaşayan Toros İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, babasının aracılığıyla kampanyaya bağışladı.

Kitap almak için sene başından beri kumbarasında okul harçlıklarını biriktirdiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyonda gördüğünü söyledi. Salgın nedeniyle, insanların işine gidemediğini, okulların kapandığını, en sonunda kendilerine de sokağa çıkma yasağı geldiğini belirten Arslan, "Ben de kumbaramda kitap almak için biriktirdiğim parayla, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istedim. İhtiyacı olan bir insanın ihtiyacı giderilir" dedi.

Ömer Tayyip Arslan, paranın babası tarafından kampanya hesabına yatırıldığını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Manavgat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haberler

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