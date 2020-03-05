Ömer Toprak, Frankfurt maçında sakatlandı! Fibula kemiği kırıldı

Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

FİBULA KEMİĞİ KIRILDI

Ömer'in durumuyla ilgili açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli savunma oyuncusunun fibula kemiğininkırıldığını ve hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.

MERİH VE OZAN DA SAKATLANMIŞTI

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda, Ömer Toprak ile birlikte sakatlanan stoper sayısı 3'e yükseldi.

Milli takım forması giyen savunma oyuncuları Merih Demiral ve Ozan Kabak daha önce sakatlanıp sezonu kapatırken, bu isimlere ek olarak Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun da sakatlanarak turnuvada oynama şansını kaybetmişlerdi.