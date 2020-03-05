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Ömer Toprak, Frankfurt maçında sakatlandı! Fibula kemiği kırıldı

Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Zorlu karşılaşma Eintracht Frankfur'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada Ömer Toprak ise aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

05.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:55

Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

FİBULA KEMİĞİ KIRILDI

Ömer'in durumuyla ilgili açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli savunma oyuncusunun fibula kemiğininkırıldığını ve hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.

MERİH VE OZAN DA SAKATLANMIŞTI

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda, Ömer Toprak ile birlikte sakatlanan stoper sayısı 3'e yükseldi.

Milli takım forması giyen savunma oyuncuları Merih Demiral ve Ozan Kabak daha önce sakatlanıp sezonu kapatırken, bu isimlere ek olarak Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun da sakatlanarak turnuvada oynama şansını kaybetmişlerdi.

Ömer Toprak, Frankfurt maçında sakatlandı! Fibula kemiği kırıldı

Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Ömer Toprak, Spor


HABER YORUMLARI (12)
DURAN TEKERLEK:türkiye''yi elemelerde güçlü gördükleri için avrupadaki bütün oyuncularımızı sistemli olarak sakatlıyorlar.
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HINI$:Sıra Çağlar''da olmasın lan :( adam kalmadı.
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NE BU Kİ:bilerek sakatlıyorlar Türk oyuncuları çünkü bizden korkuyolar
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PEP GUARDİKO:arkadaşım o nasıl hayal gücü
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IHTIYAR:Biz bitti demeden BİTMİŞ. uzuldum
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TAHSİN MENEK:Bu haberi doktorla mı okuyacak sadece ki latincesini yazmışsınız , baldır kemiği diyebilirdiniz. .
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AHMET FURKAN KAÇAKOĞLU:bu sakatlıklar kasti de olabilir Euro 2020 de neler yapabilleceğimiden korkuyorlarrrrrr
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MURAT:Tam Hükümet ağzı ile konuştun :DD
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GS Lİ:Böyle bir müdahele varmı yaw ? Karşındakide insan ve aynı yolla para kazanıyorsun. Azıcık medeni olucan
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BEYİN BEDAVA:evet şu anda bundesligada sondan ikinciler ve son 5 maçı kaybetmişler, belki ömer toprak oynamayacağı için biraz toparlanırlar
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5.03.2020 10:01:09