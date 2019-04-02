Ömer Turan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TRABZON ORTAHİSAR belediye başkan adayı olan Ömer Turan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ORTAHİSAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ömer Turan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TRABZON ORTAHİSAR adayı Ömer Turan kimdir? BTP TRABZON ORTAHİSAR adayı Ömer Turan yüzde kaç oy aldı?

Ömer Turan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TRABZON ORTAHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Turan ORTAHİSAR ilçesinde % 0,46 oranında oy almıştır. ORTAHİSAR ilçesinde % 0,46 oranında oy olan Ömer Turan adlı BTP adayı toplamda 769 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON ORTAHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.