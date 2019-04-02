Ömer Uygun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP BİTLİS belediye başkan adayı Ömer Uygun oldu. DP adayı Ömer Uygun, BİTLİS belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BİTLİS belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP BİTLİS belediye başkan adayı Ömer Uygun ile ilgili seçim sonuçları ve BİTLİS belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP BİTLİS belediye başkan adayı Ömer Uygun oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BİTLİS belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BİTLİS aday yarışı ve BİTLİS seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BİTLİS Seçim Bilgileri

BİTLİS belediyesi için toplam sandık sayısının 105 olduğu belirlendi.

BİTLİS belediyesi için açılan sandık sayısının ise 104 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BİTLİS belediyesi için katılım oranının ise % 80,02 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BİTLİS toplam seçmen sayısının ise 31.004 olduğu belirlendi.

BİTLİS belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 24.810 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP BİTLİS Belediye Başkan Adayı Ömer Uygun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP BİTLİS belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Uygun, BİTLİS yarışında % 0,67 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Ömer Uygun toplamda 155 adet oy sayısına ulaştı.

DP BİTLİS belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.