Ömer Yabancı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kilis belediye başkan adayı Ömer Yabancı oldu. MHP adayı Ömer Yabancı, Kilis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kilis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Kilis belediye başkan adayı Ömer Yabancı ile ilgili seçim sonuçları ve Kilis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Kilis belediye başkan adayı Ömer Yabancı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kilis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kilis aday yarışı ve Kilis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kilis Seçim Bilgileri

Kilis belediyesi için toplam sandık sayısının 213 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 213 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kilis belediyesi için katılım oranının ise % 82,47 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kilis toplam seçmen sayısının ise 62.657 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.676 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Ömer Yabancı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kilis belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömer Yabancı, Kilis yarışında % 32,58 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ömer Yabancı toplamda 16.224 adet oy sayısına ulaştı.

Ömer Yabancı Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. İnönü Universitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Yabancı, 1994 yılında Bingöl'ün Genç ilçesine tarih öğretmeni olarak atandı. 1997 yılında memleketi Kilis'e tayin olan Yabancı, 2000-2001 yıllarında Kilis İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TURKAV) Kilis şube başkanlığı görevini yürüttü.

Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yaptığı sırada 2018 Kasım ayında istifa ederek MHP'den Belediye başkan adayı oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Yabancı, iyi derecede İngilizce biliyor.

MHP Kilis belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.