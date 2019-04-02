Ömer Yağmur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı ÖMER YAĞMUR oldu. Saadet Partisi adayı ÖMER YAĞMUR, Osmaniye belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Osmaniye belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı ÖMER YAĞMUR ile ilgili seçim sonuçları ve Osmaniye belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı ÖMER YAĞMUR oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Osmaniye belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Osmaniye aday yarışı ve Osmaniye seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Osmaniye Seçim Bilgileri

Osmaniye belediyesi için toplam sandık sayısının 452 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi için açılan sandık sayısının ise 452 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Osmaniye belediyesi için katılım oranının ise % 79,83 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Osmaniye toplam seçmen sayısının ise 150.217 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 119.924 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı ÖMER YAĞMUR Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı olarak gösterilen ÖMER YAĞMUR, Osmaniye yarışında % 1,77 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. ÖMER YAĞMUR toplamda 2.011 adet oy sayısına ulaştı.

ÖMER YAĞMUR Kimdir?

6 Mart 1954 yılında Kahramanmaraş'ı Göksun ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Göksun'da, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Yağmur, Uludağ Universitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Osmaniye'de mali müşavirlik yapmaya başladı. 2009-2012 arası AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevini yürüten Yağmur, halen mali müşavirlik yapmaktadır. Yağmur, evli ve 4 çocuk babasıdır

Saadet Partisi Osmaniye belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.