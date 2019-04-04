Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Ömerli
Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ
, mazbatasını aldı.
Altındağ, AK Parti İlçe Başkanı Zeki İpekşen ve partilerle Ömerli Adliyesine gelerek, yetkililerden mazbatasını aldı. Türkiye
'nin en tarafsız belediye başkanı olacağını kaydeden Altındağ, "Bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin ekmeğiyle oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız." dedi.
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Kaynak: AA