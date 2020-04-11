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Ömerli Belediyesi, evlere ekmek servis ediyor

Ömerli Belediyesi, evlere ekmek servis ediyor.

11.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:07
Ömerli Belediyesi, evlere ekmek servis ediyor
Ömerli Belediyesi, evlere ekmek servis ediyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yoğunlaştırdı.
Bu kapsamda, ilçede yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yaptı.
Belediye başkanı Hüsamettin Altındağ, başta yaşlılar olmak üzere acil ihtiyaç duyanların yardımına belediye ekiplerinin koştuğunu belirterek, şöyle dedi:
"Çıkmayanların ekmek, 65 yaş üstü insanların ilaç talebi, yoksul ailelerin mama ve bebek bezi talebi oluyor. Bunların tamamını belediyemiz karşılıyor. Sokağa çıkma yasağı olmadan önce de bu talepleri karşılıyorduk. Kriz Merkezi faaliyetine devam edecek. Elzem olan konularda ivedi talepleri yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız sakin olsunlar."

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Ömerli, Güncel
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