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Ömerli'de 10 korucu göreve başladı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 10 korucu yemin ederek göreve başladı.

29.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:16Ömerli'de 10 korucu göreve başladı
'in ilçesinde 10 korucu yemin ederek göreve başladı.
Ömerli İlçe Komutanlığında eğitimleri tamamlayan 10 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.
Törene Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, Cumhuriyet Savcısı Zeynep Mine Eryıldır, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, kurum temsilcileri ile güvenlik korucularının aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Aksoy, Ömerli'de terör örgütü ile mücadele ederek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla iki haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan 10 güvenlik korucusunun yemin ederek göreve başladığını söyledi.
Güvenlik korucularına başarı dileyen Aksoy, "Türkiye Cumhuriyetinin inançlı, kararlı bir savunucusu, her an göreve hazır bir ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize bağlı kalın." dedi.
Kaymakam Türkmen de korucuları tebrik ederek, görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Jandarma, Mardin, Ömerli, Güncel

Kaynak: AA

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