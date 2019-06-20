20.06.2019 12:07
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Ömerli'de bitki zararlılarıyla mücadele

Ömerli

Mardin'in Ömerli ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce şeftali zararlıları ile mücadele yürütülüyor.

Mardin'inÖmerliilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce şeftali zararlıları ile mücadele yürütülüyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe MüdürüHüseyin Kahraman, yaptığı açıklamada, teknik elamanlar tarafından hastalık ve zararlılara karşı zamanında önlem alınması için yıl boyunca arazilerde kontrol yapıldığını söyledi.
Şeftali yetiştiriciliği yapan çiftçilere teknik bilgiler verildiğini anlatan Kahraman, Ömerli'nin şeftali bahçeleri havzası haline getirilmesi için GAP İdaresine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce sunulan proje hakkında bilgilendirme yapıldığını aktardı.
Kahraman, bu bahçeler için gelecek yıla ait alınabilecek önlemlerin üreticilere anlatıldığını aktardı.
Kaynak: AA
Hüseyin Kahraman,Mardin,Ömerli,Güncel

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