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Ömerli'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Ömerli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

14.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:17
Ömerli'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Ömerli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Ömerli Belediyesince, koronavirüs önlemleri kapsamında, ana caddeler ile sokak ve kaldırımlar dezenfektanlı sularla yıkanıyor.
İlk etapta, 30 kişilik ekiple tüm oyun parkları, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri, yurtlar ve kamu binaları dezenfekte edildi.
Vatandaşların toplu halde bulunduğu mekanların kapatılması üzerine, temizlik çalışmalarını açık alanlarda yoğunlaştıran ekipler, ana arterlerin yanı sıra sokak ve kaldırımları da dezenfektanlı sularla yıkadı.
Mardin Büyükşehir Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ömerli Belediyesi ekipleri çöp konteynerlerinin yanı sıra ilçedeki tüm otobüs, minibüs ve taksi duraklarını da dezenfekte etti.
Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, koronavirüs riskine karşı belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı ek önlemlerle artırdık. Kentimizin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte evlerinde kalmalarını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ömerli, Güncel
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