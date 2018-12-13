Ömerli'de Genç Çiftçilere Destek

Ömerli
ilçesinde Genç
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan genç çiftçi hibe programından 2 çiftçi yararlanacak. Gercüş
'te Bakanlıkça uygulanan genç çiftçi hibe programından yaralanan 2 çiftçi, Kayadere Mahallesi'nde yumurta tavukçuluğu tesisi, Cumhuriyet Mahallesi
'nde mantar tesisi kurdu.
Gercüş Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Emin Taşçı
ve İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Kahraman
, tesislerde incelemelerde bulundu.
Taşçı, şöyle konuştu:
"Beslenme, sağlıklı kalma noktasında çok önemli. Doğal yöntemlerle bunun devam ettirilmesi günümüzde kolay değil. Köy tavuğu ya da köy yumurtası dendiğinde şehirde özel bir yeri var ve fiyatları farklı. Piyasanın bu talebini siz üreticilerimiz için ekonomik değere dönüştürmek arzusundayız. Hayata geçirilen her iki proje de çiftçilerimize hayırlı olsun. Bu tarzda tesislerin ilçemizde çoğalmasını ve mevcut tesislerin örnek olmasını dilerim."
13 Aralık 2018 Perşembe 10:05