Ömerli'de Genç Çiftçilere Destek

13 Aralık 2018 Perşembe 11:57



13 Aralık 2018 Perşembe 11:57

Ömerli ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan genç çiftçi hibe programından 2 çiftçi yararlanacak.Ömerli ilçesinde Bakanlıkça uygulanan genç çiftçi hibe programından yararlanan 2 çiftçi, Kayadere Mahallesi'nde yumurta tavukçuluğu tesisi, Cumhuriyet Mahallesi'nde mantar tesisi kurdu.Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Emin Taşçı ve İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Kahraman, tesislerde incelemelerde bulundu.Taşçı, şöyle konuştu:"Beslenme, sağlıklı kalma noktasında çok önemli. Doğal yöntemlerle bunun devam ettirilmesi günümüzde kolay değil. Köy tavuğu ya da köy yumurtası dendiğinde şehirde özel bir yeri var ve fiyatları farklı. Piyasanın bu talebini siz üreticilerimiz için ekonomik değere dönüştürmek arzusundayız. Hayata geçirilen her iki proje de çiftçilerimize hayırlı olsun. Bu tarzda tesislerin ilçemizde çoğalmasını ve mevcut tesislerin örnek olmasını dilerim."