14.06.2019 12:32
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Ömerli'de karne heyecanı

Ömerli

Ömerli ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Ömerli ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Ömerli'de Alıçlı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoay, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, öğrenci ve veliler katıldı.
Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, "Kıymetli öğrencilerimiz, bugün bir yıllık emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil süresince öncelikle dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, kişisel gelişmenizi destekleyecek faaliyetlerde bulunmanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum." dedi.
Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Kaynak: AA
Jandarma, Mehmet Emin Taşçı, Ömerli, Güncel

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