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Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı

Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yaşayan sepet örme ustası 53 yaşındaki Hasan Tarsun, çocuk yaşta annesinden öğrendiği mesleğe bir ömür verdi.

21.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:47
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Muğla'nın ilçesinde, yaşayan sepet örme ustası 53 yaşındaki Hasan Tarsun, çocuk yaşta annesinden öğrendiği mesleğe bir ömür verdi. 'dan 'ya kadar turizmcilerin ihtiyaçlarını karşılayan Tarsun, gençlerin bu el sanatını öğrenmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
Zamana yenik düşen mesleklerden sepetçilik, ambalajlama tekniğinin gelişmesiyle geri plana düşse de az sayıda kalan ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor. Aslen Çanakkaleli olan, 2 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Hasan Tarsun da mesleğin son ustalarından biri olarak, 7 yaşında annesinden öğrendiği sepetçiliğe adeta hayatını adadı. Usta sayısı her geçen zaman azalan ve çırak bulmakta zorlanılan mesleklerden biri olan sepet örme işini 46 yıldır sürdüren Tarsun, açtığı atölyesinde 'ekmek sepeti', 'yumurta sepeti', 'balkon sepeti', 'patates ve soğan sepeti' yaparak geçimini sağlıyor. Turizmcilerin isteği doğrultusunda hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyon ürünleri de yapan Tarsun, yaptığı işlerle dikkat çekiyor. Mesleği hakkında konuşan Tarsun, Çok sabır isteyen bir iş. O yüzden gençlerimiz çok fazla önem vermiyor. Bu durum bizleri üzüyor. Turizm için hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyonları da yapıyoruz. Bu sayede geçimimizi sağlıyoruz. Son yıllarda geleneksel sepetçilik sanatına turizmde ilgi görmeye başladığını gözlemliyorum. Aydın'dan Antalya'ya kadar uzanan sahil kesiminden müşterilerimiz Fethiye'ye gelerek sepet alıyor dedi.
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı

Antalya, Fethiye, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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