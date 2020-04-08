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OMSAN'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL

OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.

08.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:28
OMSAN'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL
OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde salgına yol açan Kovid-19 virüsünün etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan kampanyaya OMSAN'dan 1 milyon TL bağış geldi.
Açıklamada, "OMSAN olarak bu zor günlerde önceliğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ülke olarak bu zor günleri el birliğiyle birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, OMSAN Lojistik, Güncel
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