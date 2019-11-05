Haberler » Güncel » OMÜ'de İletişim Ustalığı Zirvesi

OMÜ'de İletişim Ustalığı Zirvesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ile Deneyimsel Tasarım Enstitüsünün iş birliğinde düzenlenen 'İletişim Ustalığı Zirvesi', Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde başladı.

05.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:47OMÜ'de İletişim Ustalığı Zirvesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ile Deneyimsel Tasarım Enstitüsünün iş birliğinde düzenlenen 'İletişim Ustalığı Zirvesi', Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde başladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşen etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İki gün sürecek Zirvenin ilk oturumu, İletişim Uzmanı Suzan Mutlu'nun 'Deneyimsel Tasarım Öğretisi Nedir' konulu sunumuyla başladı.

Deneyimsel tasarım öğretisinin insanları yakından ilgilendirdiğini aktaran Suzan Mutlu, "Deneyimsel tasarım öğretisi, bu hayatta yaşamış insanların hayatlarına bakar. Yani başarılı olanların hedeflerine nasıl ulaştıklarına, bu hedeflere ulaşırken ne yaptıklarına ve ne yapmadıklarına bakan; başarısız olanlarınsa hedeflerine neden ulaşamadıklarına, ne yaptıklarına ve ne yapmadıklarına bakan, onların yaşanmışlıklarından sonuç değerlendirmesi yapan bir bilgi teknolojisidir. İsmindeki deneyimsel kısmı geçmişi, tasarım kısmı ise geleceği ifade eder ve bizim geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmamızı sağlar" şeklinde konuştu.

Gerçeği bilmenin çok önemli olduğunu belirten Mutlu, "Biz bu hayatta hangi konunun gerçeğini bilirsek onu yönetme hakkına sahip oluyoruz. Örneğin suyun ilmini bildiğimiz zaman, suyun üzerinde tonlarca ağırlıkta gemiyi yüzdürüp taşımacılık yapabiliyoruz ya da en basiti suda yüzebiliyoruz. Ama suyun ilmini bilmediğimizde ise bir karış suda canımızdan olabiliriz. Bu nedenle hayatta her zaman her şeyin gerçeğini öğrenmeye çalışıyoruz. Kısacası gerçeği bilen, bu hayatta üstün olmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

İletişim Ustalığı Zirvesinin birinci günü; iletişim, iletişim çeşitleri, insan tanıma sanatı, GİZ-ZIT İlişkiler yasası konularında devam ederken ikinci gün ise genel iletişim stratejileri, iletişimde bedel, iletişimde beklenti yönetimi, üç boyutlu iletişim ve sahne sunum becerileri konuları, iletişim uzmanları tarafından ele alınacak. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:16 Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 779'a ulaştı
19:16 DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı
19:16 Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine ceza
19:15 Türk basketbolunun önemli isimlerinden anlamlı davranış
19:14 DHA YURT BÜLTENİ-22
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
5.11.2019 19:17:03