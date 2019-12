OMÜ'de "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" konferansı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğunun (EMMT) üçüncüsünü düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" söyleşi dizisinde, bu yıl da farklı alanlarda başarıyı yakalamış 6 kadın davetli, ilham veren ve 'sen de başarabilirsin' diyen hikayelerini katılımcılarla paylaştı.Kadınları girişimci, yönetici, sporcu, iş ve bilim insanı, sanatçı, iş sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan etkinlik, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kadınların, öncelikle birey olarak kabul edilmesinin gerektiğini vurgulayan Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, "Kadın demek, toplumumuzdaki algıyla yalnızca anne, kız ya da kız kardeş demek değil. Kadınlarımızı öncelikle bir birey olarak kabul etmeliyiz. Tarih boyunca adaletsizliğe uğrayan ve elde ettiği tüm haklara, tırnaklarıyla kazıyarak ulaşan bireylerdir kadınlar. İlham veren kadınlar ise her türlü zorluğa rağmen özellikle erkek egemen iş hayatında var olabilmiş ve başarıya ulaşmış kişilerdir. Bugün de bu başarıya imza atmış kadın konuklarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyor, ilgilerinden ötürü kendilerine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu."İnternette artık 24 saat ticaret var, iş akışı inanılmaz boyutlarda"Programın ilk konuşmacısı SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu, başarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "İnternette artık 24 saat ticaret var, iş akışı inanılmaz boyutlarda, adeta dünyayı birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla hayatınızı bu hıza ve tempoya göre planlarsanız, hedeflerinize adım adım ulaşmada önemli mesafeler kat edebilirsiniz. Bunu da bilginizle, eğitiminizle, insan ilişkilerinizle ve tabii ki teknoloji ve inovatif bakış açınızla gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda benim için insan kaynakları çok çok değerli. Örneğin stajınızı verimli bir şekilde yapmaya çalışın, lütfen naylon stajdan uzak durun zira edindiklerinizi ancak uygularsanız iş hayatında başarılı olabilirsiniz. Kısacası, bütün tecrübe ve kazandıklarınızla bir hikayeniz olmalı, yoksa bir başkasının kopyası olursunuz. SAMİKAD olarak sizlerin her zaman yanınızdayız, hepinize başarılar ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.Ceren Özdemir ve öldürülen diğer kadınlar anıldıÖnceki gün Ordu'da hunharca katledilen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i anan EMMT Başkanı Harun Üstündağ sözlerini şöyle tamamladı: "Yalnızca bir dakika haber bültenlerine çıkıp, birkaç gün konuşulup daha sonra unutulmak için verilmiyor bu canlar. Biz unutmayacağız; Özgecan Aslanları, Emine Bulutları, Şule Çetleri unutmadık, unutturmayacağız. O vahşiler, şiddete meylettikçe biz daha çok sevgiye yöneleceğiz ve hepimiz eminiz ki bu haklı davayı bir gün biz kazanacağız."Ardından programın diğer konuşmacılarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Seher Sarı da Cumhuriyet'in ilk kadın doktoru Safiye Ali ile Türkiye'nin ilk kadın jinekoloğu Pakize İzzet Tarzi'nin zorlu ve mücadeleci yaşam öykülerinden kesitler sunarken onları her zaman örnek aldığını belirtti."Başkaları için derece yapmak başarıyken benim için normal bir durumdu"Uzman Doktor Seher Sarı söyleşisini kendi yaşam öyküsünden anekdotlarla sürdürürken küçüklüğünden beri hep kendi parasını kazanmaya çalıştığına, iyi bir öğrencilik dönemi geçirdiğine işaret ederek "Okuldayken hep derecelerim oldu ve başarının ne demek olduğunu bilmiyordum aslında ve başarı bana göre bu değildi, bu durum normaldi benim için, diğer insanlar galiba farklı düşünüyordu" diye konuştu.Bütün gün devam eden programda sonrasında Türkiye'nin ilk kadın bilgisayar mühendisi ve Üretkeniz Biz projesinin sahibi Melek Bar Elmas, TEDx konuşmacısı Afife Küçükbenli, TOBB Kadın Girişimciler Amasya Başkan Yardımcısı Elif Kılıç, iş kadını Nazlı Uyanık Yıldız da girişimciliği ve kadınların bu yöndeki çabalarını, kendi deneyimleriyle ve farklı pencerelerden ele aldıkları söyleşilerini gerçekleştirdiler.OMÜ'de düzenlenen etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli ile Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Fatih Yapıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalış Boyacı'nın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN