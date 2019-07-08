08.07.2019 11:21
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OMÜ'den "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Bağımsızlık Mücadelemiz" etkinliği

OMÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi'nin üçüncü yıldönümü münasebetiyle "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Bağımsızlık Mücadelemiz" konulu anma etkinliği düzenleyecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi'nin üçüncü yıldönümü münasebetiyle "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Bağımsızlık Mücadelemiz" konulu anma etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik çerçevesinde Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarınca hazırlanan yağlı boya resim, seramik, afiş ve poster çalışmalarından oluşan 15 Temmuz temalı karma sergi, sinevizyon gösterisi ve Gazeteci Yazar Nedim Şener ile emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un konuşmacı olarak katılacağı bir panel gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 12 Temmuz Cuma günü 14.00'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve halka açık olacak.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında yer alan "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Bağımsızlık Mücadelemiz" etkinliğinde milli birlik ve beraberlik teması hakim olacak.

Etkinlik, saat 14.00'te karma serginin açılışıyla başlayacak, 14.30'da protokol konuşmaları ve sinevizyon gösterimi ile devam edecek. 15.00'da başlayacak olan ve Nedim Şener ile Ahmet Zeki Üçok'un konuşmacı olarak yer alacağı panelde ise hain darbe girişimi, öncesi ve sonrasıyla ele alınarak, geçmişten günümüze Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi değerlendirilecek. - SAMSUN
Kaynak: İHA
19 Mayıs, Samsun, Güncel

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