OMÜ'den "Akademik Girişimcilik Eğitimi"

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), kalite çalışmaları kapsamında iyileştirme eylem planında yer alan akademik girişimciliğin güçlendirilmesi amacıyla "Akademik Girişimcilik Eğitimi" düzenlendi.



Bilgiyi üretme ve yayma sorumluluğu kadar sahip olduğu bilgiyi ekonomik ve toplumsal değere dönüştürmeyi ilke edinen OMÜ, girişimci potansiyelini açığa çıkarmak isteyen akademisyenleri, 4 gün boyunca bünyesindeki uzmanlarla buluşturacak.



Kurupelit Kampüsü'ndeki Samsun Teknopark Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime; Samsun Teknopark Müdürü Dr. Buğra Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ile OMÜ-TTO ekibi ile akademisyenler katıldı.



Akademisyenlerce yoğun ilgi gören ve ayrılan kontenjanın tamamen dolduğu eğitim programında; girişimcilik konusunda bilgi almak isteyen, fikri olup da bu fikrin hayata geçirilmesi noktasında desteğe ihtiyacı olan akademisyenler, yapılan kapsamlı sunumlarla aydınlatıldı.



"Girişimcileri harekete geçirmeye çalışıyoruz"



Eğitim programının başında söz alan Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, Teknopark'ı görseller eşliğinde katılımcı akademisyenlere tanıtırken, girişimcileri harekete geçirmeye yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Teknopark olarak yenilik, inovasyon ve teknolojiye dair bir ekosistem yaratma çabası içerisinde olduklarına dikkat çeken Genel Müdür Çolak, "Burada asıl mesele; bu ekosistemin kimlerden oluştuğundan ziyade teknoloji üreten, bunu ihraç edip satabilen bir ekosistem oluşturma gayreti. Bizlere düşen de bu ekosistemde üretim yapmak isteyen girişimcilere birtakım destekler sunmak. 2016 yılında erken aşama kategorisinde üçüncülük ödülü aldık. 2018'de ise 57 aktif teknoparkın bulunduğu grupta en iyi gelişme gösteren üçüncü teknopark olduk. Şu an itibariyle 77 adet devam eden projemiz var ve tamamlanan proje sayımız 92" dedi.



"Üniversitemizdeki girişimcileri önemsiyoruz"



Sunumunda Teknoparktaki kuluçka ve ön kuluçka merkezlerinin işlevleri, başvuru süreci, şartları ve değerlendirme aşaması, şirketleşme süreci ve bu sürecin yasal boyutu hakkında bilgiler aktaran Genel Müdür Çolak, devamında "Üniversitemizdeki girişimcileri çok önemsiyoruz ve onlara yönelik sürekli belli seviyelerde girişimcilik eğitimi programları düzenliyoruz. Yenilikçilik mevzubahis olduğu zaman, girişimciler kendini çok zorluyor, yani piyasada olmayan, hiç denenmemiş ya da yapılmamış bir iş arayışına giriyorlar. Halbuki, mevcut işi yenilemek yahut ona ekstra özellikler katarak da faaliyette bulunan ve nihayetinde çok ciddi cirolar elde den girişimciler var. Bizler ekosistemin en güçlü olduğu İstanbul'a her yıl yaklaşık 50-55 girişimcimizi götürüyoruz ve bu gezinin ve edinilen izlenimlerin pozitif katkıları oluyor zira girişimcilerimizin fikir üretme süreci kolaylaşıyor" diye konuştu.



Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, sunumunda ayrıca, katılımcı akademisyenlerin merak ettiği hususlara da soru-cevap kısmında açıklık getirdi.



Ardından OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, "Sistem olarak nasıl hareket edilmeli?", "Diğer teknoparkların rolü ve işlevi", "Bir akademisyen bu süreçten nasıl yararlanmalı ve kariyerini nasıl sürdürmeli?" gibi soru başlıkları ışığında bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.



Eğitim programının devamında Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç ise girişimci akademisyenlere yol gösterecek olan; start-up, melek yatırımcı (angel investor), iş planı (business plan), iş modeli kanvası (business model canvas), kurucu ortak (co-founder), ön kuluçka (pre-incubation) vb. kavramlar hakkındaki detaylar üzerinde durdu.



Eğitim programının sürpriz konuğu ise lise yıllarında başladığı sosyal sorumluluk projesine lisans eğitimi sırasında resmiyet kazandırıp 2013'te SosyalBen Derneğini kuran ünlü sosyal girişimci Ece Çiftçi oldu. Hayat hikayesi ve geliştirdiği gönüllülük hareketi doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça dikkat çeken başarılı işlerle adından söz ettiren Ece Çiftçi, 2017 yılında tüm sosyal sorumluluk çalışmalarını SosyalBen Vakfı altında toplarken, eğitim programında bütün bu süreci ve yaşadıklarını anekdotlar eşliğinde dile getirdi.



"Akademik Girişimcilik Eğitimi" 4 gün sürecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA