Omü, Dil Eğitiminde Adim'le ve İmzaladığı Protokolle Gücüne Güç Katıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) dönem başkanlığını yürüttüğü Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP) düzenlediği "2. Uluslararası ÜNİ-DOKAP Karadeniz Sempozyumu" için Samsun 'a gelen ÜNİ-DOKAP mensubu üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları; dil eğitiminde müstakil bir kimliğe doğru adım adım ilerleyen OMÜ Arapça Dil Merkezini (ADİM) ziyaret ederek merkezin gelişimine bizzat şahit oldular.OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç öncülüğündeki ÜNİ-DOKAP Heyeti, sempozyumun açılış programı ile Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti gezisinin ardından ADİM Müdürü ve OMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz'ın davetiyle merkezi ziyaret etti. Dil eğitimindeki farklı anlayışı ve öğretim kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan OMÜ bünyesindeki ADİM, ÜNİ-DOKAP Heyeti'nde hayranlık uyandırdı. Ziyarete ayrıca, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı da iştirak etti. Giresun Üniversitesi ile bilimsel ve teknolojik iş birliği protokolü imzalandıZiyarette yanı sıra OMÜ ile Giresun Üniversitesi arasında iş birliği protokolü de imzalandı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun'un imzasını taşıyan söz konusu protokol, çok boyutlu amaca hizmet edecek. Protokol çerçevesinde; OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Giresun Üniversitesi arasında diyalog ve güven ortamının tesis edilmesi, OMÜ'nün sahip olduğu teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi birikiminin ve deneyiminin TTO aracılığıyla Giresun Üniversitesine aktarılması, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında katkı sağlayarak kalite ve verim arttırıcı sonuçların alınması, ortak Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile bilgi ve teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor."ADİM, marka olma yolunda hızla ilerliyor"Protokolün ardından Merkez Müdürü Prof. Dr. Yılmaz'ın sunumuyla devam eden ziyarette; Prof. Dr. Yılmaz, ADİM'in faaliyetleri, kurslar, kursiyer profili, sunmuş oldukları olanaklar ile geleceğe yönelik hedef ve planları hakkında konukları bilgilendirdi. ADİM'in, kısa sürede gösterdiği efor ve kadrosundaki hocalarıyla Türkiye 'nin hatırı sayılır bir merkezi haline geldiğini vurgulayan Müdür Yılmaz, Arapçanın yanında Farsça kurslarıyla da merkezin bu anlamda halka hizmet noktasında ciddi ve önemli bir konuma ulaştığına dikkat çekti. OMÜ İlahiyat Fakültesi hazırlık öğrencilerinin, en fazla 15-20 kişilik sınıflarda Arapça eğitim aldıklarını hatırlatan Müdür Yılmaz, merkezde her yönüyle Arapça ve Farsçanın yaşanıp yaşatıldığını, bunun da dil eğitiminin kalitesine pozitif yansıdığını ve bu gelişmelerin somut sonuçlarını ise öğrencilerde ve kursiyerlerde gözlemlediklerini kaydetti."ADİM, OMÜ'nün şehre açılan kapılarından biri"Sunumunda ADİM'in birçok farklı meslek grubundan insanların ilgisiyle de karşılaştığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, merkezin bu özelliği ile OMÜ'nün şehre açılan kapılarından biri olduğuna işaret ederken taşıdıkları heyecan ve sahip oldukları tüm imkanlarla Samsun ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Sunumun ardından Merkez Müdürü Yılmaz'ın rehberliğinde ADİM'i keşfeden ÜNİ-DOKAP Heyeti dersliklere de sürpriz ziyaretler yaparak hocalar, öğrenciler ve kursiyerlerle bir süre sohbet ettiler. Duydukları memnuniyeti Rektör Bilgiç ve heyet ile paylaşan ADİM öğrencileri ve kursiyerleri, bu fırsatı yaratan OMÜ'ye, Rektör Bilgiç nezdinde şükranlarını ilettiler.ÜNİ-DOKAP Heyeti de böylesine güzide bir merkezin kurulması yönünde emek ve destek veren başta Rektör Bilgiç olmak üzere Merkez Müdürü Yılmaz ve personeli tebrik ederken ADİM'in her yönüyle modern ve örnek bir dil merkezi olduğunu belirtip beğenilerini ifade ettiler.ÜNİ-DOKAP Heyeti, ADİM ziyaretleri sonrasında ise Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin 'in de katılımlarıyla bir otelde verilen yemekte bir araya geldi.ÜNİDOKAP Heyeti Kızılırmak Deltası'nı gezdiOndokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Dönem Başkanlığını yürüttüğü ÜNİDOKAP'ın düzenlediği 2. Uluslararası Karadeniz Sempozyumunun açılış törenine katılan üye üniversite rektörleri ve yöneticileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'ni ziyaret ettiler. Heyet gezi öncesi OMÜ Senato Toplantı Salonunda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığında ÜNİDOKAP Üst Kurul ve Stratejik Planlama Kurul toplantısı gerçekleşti.Toplantı sonrası, aralarında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, ÜNİDOKAP Genel Sekteri Prof. Dr. Yusuf Demir 'in de bulunduğu heyet UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'ni ziyaret ettiler.Ziyarete rehberlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler bölgede bulunan kuş türleri hakkında bilgiler verdi. Heyete dürbün dağıtılarak bölgenin doğal güzelliği ve kuş türlerinin daha yakından gözlemlenebilmesi sağlandı.Heyette yer alan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise uzmanlık alanı olması nedeniyle deltanın coğrafi ve jeolojik yapısı hakkında bilgiler verdi.