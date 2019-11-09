Haberler » Güncel » OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması - Haber

OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Damla Topluluğu Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret etti.

09.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:34OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Damla Topluluğu Fahrettin İlkokulunu ziyaret etti. İlkokul öğrencileri ile oyunlar oynayan OMÜ'lü öğrenciler lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret eden Damla Topluluğu, öğrencilere lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması yaptı. Bilinçlendirme çalışmasının ardından öğrenciler ile okul bahçesinde oyunlar oynadılar.

Lösemili çocuklar için bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Damla Topluluğu Başkanı Ayşe Nur Değirmenci, "Çocuklarla bir araya gelerek lösemi hakkında konuştuk. Lösemiyi miniklerin anlayacağı bir şekilde onlara aktarmaya çalıştık. Lösemi ile beraber çocuklarla değerler eğitimi çalışması da gerçekleştirdik. Çocuklar ile bir araya getirerek biz gençler olarak çocukların duygusuna ortak olup yüzlerindeki tebessüm olmaya çalıştık" dedi.

Damla Topluluğu Başkanı Değirmenci, topluluk olarak yıl içerisinde farklı konularda bilinçlendirme çalışmalarında bulunacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ulusoy, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53 Öğretmenler tramvayda Atatürk'ü anlatan kitaplar okudu
17:52 Cevdet Yılmaz: "Türkiye insani hedeflere yöneliyor"
17:47 Adana Doğu Sanayi Sitesi için toplandılar
17:52 İzmir balkondan atlayan üniversiteli özgecan, hayatını kaybetti; annesi abutu başında gözyaşlarına...
17:52 Spor voleybolda izmir derbisinde olay çıktı
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:54:05