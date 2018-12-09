Omü Mimarlık Fakültesinde Engelli Farkındalık Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Mimarlık Fakültesinde Engelliler Haftası
kapsamında; Engelli Farkındalık Atölyesi: "Kampüs Dış Mekan ve Binalarında Erişilebilirlik" konulu etkinlik düzenlendi.
Mimarlık Fakültesinde düzenlenen etkinliğe; Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Koşun, Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kaptan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte; tekerlekli sandalyede fiziksel engelli ve görme engelli rolünü üstlenen 8 öğrenci kampüsü ve kampüs binalarının erişebilirliğini deneyimledi. Aynı zamanda etkinlikte, tasarım dersi kapsamında İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin "Erişilebilir Çevre Tasarımında Aydınlatma Bağlamı OMÜ Mimarlık Fakültesi ve Samsun
'daki Kamu Binası" analizleri sergilendi.
"Engelsiz bir kent yaşamına ışık tutmayı amaçlıyoruz"
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay etkinliğin açılış konuşmasında, "Engelliler Haftası kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlediğimiz bugünkü etkinliğimizle, anlamakta zorlandığımız bir dünya olan engelli dünyasına girip deneyimler ediniyoruz. Bizim oluşturduğumuz engellerin onlara göre engelsiz mücadelesine ortak oluyoruz. Kampüsümüzü ve binalarını yeni bir gözle, engelli bir durumla deneyimleyerek, yaşananların 'engelsiz' bir kent yaşamına ışık tutmasını diliyoruz. Mimarlık Fakültesi olarak diğer tüm fakültelerden daha farklı sorumluluğumuz var çünkü bizler planlayan ve tasarlayan bir fakülteyiz. Bizim verdiğimiz eğitimler, yaşam mekanlarını kurmak üzerine. Bu yüzden mesleğimiz çok önemli. Yaptığımız bu tür etkinliklerle birlikte çevremizde ve ülkemizde engelli bireylere daha çok önem verilmesini diliyoruz" dedi.
Engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Prof. Dr. Derya Oktay "Engelsiz Bir Kent Yaşamına Doğru" adlı bildirgeyi okudu. Etkinlik öğrencilerin kampüs binasının engelliler için ne kadar erişilebilir olduğunu test etmesiyle sona erdi. - SAMSUN
Engelliler Haftası
09 Aralık 2018 Pazar 14:53