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OMÜ öğrencileri sahilde plastik atık temizliği yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümünden 5 öğrenci Atakum ilçesi Kurupelit sahilinde plastik atık temizliği yaptı.

09.10.2019 13:08OMÜ öğrencileri sahilde plastik atık temizliği yaptı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümünden 5 öğrenci Atakum ilçesi Kurupelit sahilinde plastik atık temizliği yaptı.
Atakum ilçesindeki yat limanı çevresinde kiraladıkları bisikletlerle yola çıkan 5 arkadaş "İnsan için spor, doğa için temizlik" sloganıyla çevreye zararı olabilecek boş şişe ve yiyecek kapları gibi plastik atıkları topladı.
Grup adına açıklamada bulunan Optisyenlik Bölümü son sınıf öğrencisi Cansu Kaya, doğaya karşı herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Gönül isterdi ki bugün burada tek bir çöp dahi bulamayalım. Ama doğayı temizleyenler gibi kirletenler de maalesef yine biz insanlarız." diye konuştu.
Temizlik esnasında vatandaşların olumlu tepkileriyle karşılaştıklarını ifade eden Kaya, çözümün temizlemek değil kirletmemek olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit, Atakum, Güncel

Kaynak: AA

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