OMÜ öğrencilerinden "100 Ses Bir Nefes"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kadınlara yönelik şiddete karşı "100 Ses Bir Nefes" isimli projesi hayata geçirildi.
11.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:18
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kadınlara yönelik şiddete karşı "100 Ses Bir Nefes" isimli projesi hayata geçirildi.
OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı öğrencileri Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan ve Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "100 Ses Bir Nefes" adlı fidan dikimi etkinliğine imza attı. Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddet sonucu öldürülen her kadın için bir fidan dikildi. Kadına yönelik şiddetin durdurulması için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak için onların fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu kağıtları fidanlara astı.
Yaptıkları etkinlikle fidanları doğaya kazandırıp kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini sergileyen anestesi programı öğrencileri, herkesi her türlü şiddetin karşısında olmaya çağırdı. - SAMSUN
OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı öğrencileri Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan ve Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "100 Ses Bir Nefes" adlı fidan dikimi etkinliğine imza attı. Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddet sonucu öldürülen her kadın için bir fidan dikildi. Kadına yönelik şiddetin durdurulması için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak için onların fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu kağıtları fidanlara astı.
Yaptıkları etkinlikle fidanları doğaya kazandırıp kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini sergileyen anestesi programı öğrencileri, herkesi her türlü şiddetin karşısında olmaya çağırdı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Faruk Tan, Yaşam
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Haberler
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Haberler
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Haberler
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor